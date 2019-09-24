Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть дома «Вильярреал» «Барселона» одержала победу над «Вильярреалом» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

Загрузка...

В составе каталонской команды голами отметились Антуан Гризманн (6-я минута) и Артур Рамос (15). У гостей точный удар на счету Санти Касорлы (44).

После этой игры Барселона» набрала десять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Хетафе», а «Вильярреал» на своем поле встретится с «Бетис».