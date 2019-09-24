Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть дома «Вильярреал»

В составе каталонской команды голами отметились Антуан Гризманн (6-я минута) и Артур Рамос (15). У гостей точный удар на счету Санти Касорлы (44).
После этой игры Барселона» набрала десять очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе восемь очков, расположился на восьмом месте.
В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Хетафе», а «Вильярреал» на своем поле встретится с «Бетис».
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Урок «Спартака» для одноклубников-футболистов. Красно-белые победили лидера «Автомобилист» «Спартак» без своего главного тренера Олега Знарка прервал сразу две серии – свою и команды из Екатеринбурга. Москвичи одержали заслуженную волевую победу 4:2. 21.09.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Евгений Ловчев: Федун непредсказуем – проиграет «Спартак» КАМАЗу, и Кононову укажут на дверь Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Уфы» в 10-м туре РПЛ. 23.09.2019 19:00 Футбол На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Чемпионы справились с Ткачевым и судьями. ЦСКА одержал вторую победу над СКА Самое культовое дерби в КХЛ, 73-е и второе в нынешнем сезоне принесло победу по буллитам ЦСКА – 3:2. 23.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Валерий Шмаров: «Спартак», хватит катать яйца поперек поля, бейся! Знаменитый в прошлом форвард красно-белых не уверен, что отставка Олега Кононова поможет команде выбраться из кризиса, ответственность за который с главным тренером должны разделить игроки. 23.09.2019 08:00 Футбол Артамонов Антон Трусова «повзрослеет» там же, где когда-то Медведева. Анонс событий уик-энда С четверга по воскресенье пройдут три международных турнира. Самое интересное в них - «взрослый» дебют в Братиславе 15-летней россиянки Александры Трусовой. 19.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Ловчев: Ерунду пишут англичане – никто нас от ЧМ-2022 не отстранит Обозреватель «Советского спорта» отреагировал на сообщения в британской прессе о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022. 24.09.2019 16:00 Футбол Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай