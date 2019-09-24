Гол Пьянича принес «Ювентусу» волевую победу над «Брешиа»

В составе туринской команды голом отметился Миралем Пьянич (63-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Брешии» Джон Чансельор (40). В составе хозяев поля голом отметился Альфредо Доннарумма (4).
После этой игры «Ювентус» набрал 13 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице серии А. «Брешиа», имея в активе шесть очков, опустилась на 12-е место.
В следующем туре «Ювентус» на своем поле сыграет против СПАЛа, а «Брешиа» в гостях встретится с «Наполи».
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