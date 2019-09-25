Александер Чеферин: Организовывать чемпионаты Европы в формате Евро-2020 – слишком большой вызов УЕФА вряд ли в дальнейшем будет организовывать чемпионаты Европы в формате турнира 2020 года.

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- С символической точки зрения это хорошо - матчи на севере, юге, западе и востоке Европы в честь 60-летия турнира. Но делать это постоянно - слишком большой вызов, - приводит ТАСС слова президента УЕФА Александера Чеферина.

Напомним, что чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.