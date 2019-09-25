Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о причине замены форварда Лионеля Месси в перерыве матча с «Вильярреалом» (2:1).

- Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы предпочли его заменить, - цитирует Вальверде El Chiringuito TV.

Напомним, что Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 6-го тура испанской примеры против «Вильярреала», но был заменен после первого тайма. Вместо аргентинца на поле появился нападающий Усман Дембеле.