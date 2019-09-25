Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 01:14Футбол

Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о причине замены форварда Лионеля Месси в перерыве матча с «Вильярреалом» (2:1).

- Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы предпочли его заменить, - цитирует Вальверде El Chiringuito TV.

Напомним, что Месси вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 6-го тура испанской примеры против «Вильярреала», но был заменен после первого тайма. Вместо аргентинца на поле появился нападающий Усман Дембеле.

Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Боец MMA нокаутировал соперника за три секунды (видео) UFC официально подтвердил бой Ортеги и Корейского зомби Чемпион UFC Нурмагомедов назвал три главных принципа в своей карьере
Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав
Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Новости
01:14 Футбол Эрнесто Вальверде: Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра
01:02 Футбол Александер Чеферин: Организовывать чемпионаты Европы в формате Евро-2020 – слишком большой вызов
00:48 Хоккей Робин Ганзл: Во многих матчах «Спартак» играл хорошо, но не доводил их до победы
00:29 Хоккей Яков Рылов: С «Салаватом Юлаевым» получилась отвратительная игра
00:24 Футбол Александр Головин: Это была очень важная игра для «Монако» со всех точек зрения
00:02 Футбол «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Колчестер Юнайтед»
23:54 Футбол Гол Пьянича принес «Ювентусу» волевую победу над «Брешиа»
23:54 Футбол Дубль Головина помог «Монако» одержать первую победу в сезоне
23:51 Футбол Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть дома «Вильярреал»
23:39 Футбол «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Эвертону» в матче Кубка английской лиги
23:39 Футбол «Лестер» разгромил «Лутон Таун» и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги
23:39 Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Престон Норт Энд» в матче Кубка английской лиги
23:39 Футбол «Арсенал» одержал крупную победу над «Ноттингем Форест» в матче Кубка английской лиги
23:38 Футбол «Монако» - «Ницца»: Головин оформил дубль
22:54 Хоккей Крэйг Вудкрофт: Сегодня в матче с «Торпедо» мы были недостаточно хороши
22:40 Хоккей Олег Знарок: Индивидуальные ошибки решают исход матча
22:35 Футбол Головин забил первый гол в сезоне за «Монако»
22:25 Футбол Система VAR появится на матчах текущего сезона Лиги Европы со стадии плей-офф
22:19 Хоккей «Витязь» обыграл «Автомобилист», одержав восьмую победу подряд
22:15 Футбол УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика