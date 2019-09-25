Леонарду Жардим: Головин постепенно прибавляет Российский футболист перебрался в лигу 1 летом 2018 года.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался об игре Александра Головина. Напомним, в матче против «Ниццы» хавбек оформил дубль и отдал голевой пас.

Таким образом, 23-летний игрок помог своей команде одержать первую победу в сезоне.

«Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это имеет свою значимость для команды», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.