«МЮ» может подписать зимой Дембеле и Манджукича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что команда нуждается в усилении. Эту точку зрения разделяет руководство и собирается пригласить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, а также форварда «Ювентуса» Марио Манджукича.
Ранее в туринском клубе заявили, что в ближайшее время 33-летний нападающий отправится в чемпионат Катара. На сегодняшний день никаких сообщений об отъезде игрока не было. При этом он ни провел ни одного матча в текущем сезоне.
Что касается 22-летнего Дембеле, то он может покинуть «Барселону» по решению руководства. В клубе крайне недовольны поведением игрока и хотели обменять его на форварда «ПСЖ» Неймара, однако француз, дважды попавший под санкции за опоздание на тренировки, ответил отказом.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ. Минувшим летом клуб отправил в «Интер» двух нападающих – Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, не пригласив ни одного форварда.
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