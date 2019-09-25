«МЮ» может подписать зимой Дембеле и Манджукича - Советский спорт
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25 сентября 2019 08:28ФутболГичунцев Артур

«МЮ» может подписать зимой Дембеле и Манджукича

Об этом сообщает The Independent.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что команда нуждается в усилении. Эту точку зрения разделяет руководство и собирается пригласить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, а также форварда «Ювентуса» Марио Манджукича.

Ранее в туринском клубе заявили, что в ближайшее время 33-летний нападающий отправится в чемпионат Катара. На сегодняшний день никаких сообщений об отъезде игрока не было. При этом он ни провел ни одного матча в текущем сезоне.

Что касается 22-летнего Дембеле, то он может покинуть «Барселону» по решению руководства. В клубе крайне недовольны поведением игрока и хотели обменять его на форварда «ПСЖ» Неймара, однако француз, дважды попавший под санкции за опоздание на тренировки, ответил отказом.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ. Минувшим летом клуб отправил в «Интер» двух нападающих – Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса, не пригласив ни одного форварда.

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