Игорь Лещук: Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук дал комментарий перед матчем против «Луча» в 1/16 финала Кубка России.
«У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать – через чемпионат или Кубок России. Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом», – цитируют игрока «Известия».
В текущем сезоне команда Дмитрия Хохлова занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 10 очков.
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван 40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю» Двадцать матчей подряд «Витязь» не мог одолеть СКА в Санкт-Петербурге. 22.09.2019 19:45 Хоккей Домрачев Владислав Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Евгений Ловчев: Федун непредсказуем – проиграет «Спартак» КАМАЗу, и Кононову укажут на дверь Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Уфы» в 10-м туре РПЛ. 23.09.2019 19:00 Футбол Валерий Шмаров: «Спартак», хватит катать яйца поперек поля, бейся! Знаменитый в прошлом форвард красно-белых не уверен, что отставка Олега Кононова поможет команде выбраться из кризиса, ответственность за который с главным тренером должны разделить игроки. 23.09.2019 08:00 Футбол Артамонов Антон Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев