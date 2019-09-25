Игорь Лещук: Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом Встреча состоится сегодня и стартует в 12.00 мск.

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук дал комментарий перед матчем против «Луча» в 1/16 финала Кубка России.

«У нас задача попасть в еврокубки, и нет разницы, как это сделать – через чемпионат или Кубок России. Очень важно победить во Владивостоке для болельщиков и для нас самих. Неудачный результат с «Лучом» вообще станет крахом. Так что нужно выигрывать, и желательно с крупным счетом», – цитируют игрока «Известия».

В текущем сезоне команда Дмитрия Хохлова занимает 11-е место в таблице РПЛ, набрав 10 очков.