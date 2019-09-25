Маурицио Сарри: «Ювентусу» нужно поработать над игрой в обороне Итальянец возглавил команду минувшим летом.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался после победы над «Брешией» в 5-м туре серии А (2:1).

«Мы прибавили в игре в пас. Нам удалось контролировать ход поединка, но «Ювентусу» нужно хорошенько поработать над игрой в обороне. При этом я не могу игнорировать тот факт, что команда стала лучше играть в атаке», – цитирует Сарри Football Italia.

На данный момент «старая синьора» занимает первое место в таблице, набрав 13 очков. 28 сентября команда примет в родных стенах СПАЛ.