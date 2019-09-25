Месси может пропустить матч с «Хетафе» из-за травмы

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, досрочно завершивший матч против «Вильярреала» (2:1), в ближайшее время пройдет медобследование.
Согласно источнику, до начала встречи футболист испытывал дискомфорт, из-за чего тренерский штаб решил заменить его в перерыве.
Отмечается, что у 32-летнего игрока повреждение бедра. Если изначальный прогноз врачей подтвердится, капитан пропустит игру с «Хетафе», намеченную на 28 сентября.
Добавим, что Месси совсем недавно вернулся в строй. Долгое время он лечился от травмы ноги, полученной во время предсезонной подготовки.
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