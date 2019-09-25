Адвокат: Кокорину и Мамаеву запрещено посещать увеселительные заведения - Советский спорт
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25 сентября 2019 11:26ФутболЛипкин Антон

Адвокат: Кокорину и Мамаеву запрещено посещать увеселительные заведения

Футболисты были освобождены из колонии по УДО.

Адвокат Владимир Постанюк рассказал о том, при каких условиях суд может отменить УДО для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Кокорину и Мамаеву до окончания реального срока запрещено: менять место работы, учебы или проживания, предварительно не предупредив инспектора ФСИН, контролирующего поведение освобожденных условно и по УДО, – приводит «Собеседник» слова Постанюка, – посещать массовые гулянья, увеселительные заведения или иные места, перечисленные в решении суда. Список этот не исчерпывающий: суд с учетом конкретных обстоятельств может предусмотреть и другие обязанности».

Напомним, 17 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области, где находились с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

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