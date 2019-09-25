Антуан Гризманн: Я не так и плох в «Барселоне» Француз забил третий гол в шести матчах примеры.

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн после матча шестого тура примеры с «Вильярреалом» (2:1) на стадионе «Камп Ноу» высказался о своей игре в каталонском клубе.

«Здесь все по-другому, другой футбол, я играю на другой позиции, – приводит Sport.es слова 28-летнего француза. – Я знал, что меня ждет, но буду прибавлять с каждой игрой.

Но я не так и плох – забил уже три гола. Работаю на команду, а если получается забивать и отдавать голевые передачи – еще лучше».

Напомним, Гризманн открыл счет на шестой минуте после передачи аргентинца Лионеля Месси. Теперь у нападающего три гола и две результативные передачи в шести матчах чемпионата.