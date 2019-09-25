Тренер сборной Македонии пополнил состав «Урала» (фото)

Тренер по физподготовке стал Иван Йовановски, работающий со сборной Македонии, продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 25 сентября специалист подписал контракт с футбольным клубом «Урал», о чем сообщается на сайте команды.
Отмечается, что Йовановски сменил в этой должности Мишеля Хуфф дос Сантоса. Российский клуб поблагодарил специалиста и пожелал ему удачи.
На данный момент подопечные Дмитрия Парфенова занимают 6-е место в таблице РПЛ.
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