Тренер сборной Македонии пополнил состав «Урала» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Загрузка...

Тренер по физподготовке стал Иван Йовановски, работающий со сборной Македонии, продолжит карьеру в чемпионате России. Сегодня, 25 сентября специалист подписал контракт с футбольным клубом «Урал», о чем сообщается на сайте команды.

Отмечается, что Йовановски сменил в этой должности Мишеля Хуфф дос Сантоса. Российский клуб поблагодарил специалиста и пожелал ему удачи.

На данный момент подопечные Дмитрия Парфенова занимают 6-е место в таблице РПЛ.