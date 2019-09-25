Маурисио Почеттино – о поражении от «Колчестера»: В этом прелесть Кубка лиги «Тоттенхэм» проиграл команде четвертого дивизиона.

Загрузка...

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Колчестера» (0:0, по пенальти – 3:4) в матче третьего раунда Кубка лиги.

«Колчестер» провел фантастическую игру, – приводит BBC слова аргентинца. – Это было непросто. Мы очень расстроены тем, что не смогли забить за 90 минут.

Они также выиграли по пенальти у «Пэлас». В этом прелесть турнира, что-то такое всегда может произойти. Мы хотели пройти дальше, но вылетели».

Отметим, что «Колчестер» выступает в четвертом дивизионе Англии и после десяти туров занимает десятое место.

Жеребьевка четвертого раунда Кубка лиги пройдет в среду.