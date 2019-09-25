Зинедин Зидан: Бэйл – важный игрок «Реала», он помогает нам не только в атаке Ранее стало известно, что француз хотел избавиться от игрока в летнее межсезонье.

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан оценил роль в столичном клубе валлийского форварда Гарета Бэйла.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий отыграл 5 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

«Бэйл сосредоточен, как и все футболисты «Реала». Он хочет добиться большего. Гарет в отличной форме, он важный игрок команды и знает, что является отличным футболистом. Бэйл помогает нам не только в атаке, но и в обороне. В таком случае у нас есть возможность добиться хорошего результата», – сказал Зидан порталу Goal.