Александер Чеферин: Не могу делать заявление о сборной России на основании публикации в СМИ - Советский спорт
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25 сентября 2019 13:22ФутболЛипкин Антон

Александер Чеферин: Не могу делать заявление о сборной России на основании публикации в СМИ

Издание Newsweek сообщило о том, что сборная России может быть не допущена к чемпионату мира 2022 года.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не может делать заявлений о недопуске России к чемпионату мира в Катаре на основе публикаций в СМИ.

«Этот вопрос в юрисдикции ФИФА, – приводит ТАСС слова Чеферина. – Как я могу делать официальное заявление на основании публикации в Newsweek?»

Напомним, во вторник издание Newsweek сообщило о том, что сборная России может быть не допущена к чемпионату мира 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применит санкции в случае подтверждения манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, в понедельник WADA открыло расследование в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи с несоответствиями в данных Московской антидопинговой лаборатории. Теперь РУСАДА вновь может лишиться статуса соответствия.

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