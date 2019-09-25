«Динамо» проиграло «Лучу» и вылетело из Кубка России Единственный гол в матче забил Марущак.

«Динамо» завершило выступление в Кубке России после поражения от «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Кирилл Марущак. Таким образом, бело-голубые продлили свою серию без побед до четырех матчей.

Соперник «Луча» по 1/8 финала определится в матче «СКА-Хабаровск» – «Ахмат».

Кубок России

1/16 финала

«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Марущак, 20.

«Луч»: Ребров, Насадюк, Марущак, Ботака-Иобома, Пономаренко, Катрич (Магадиев, 72), Носов, Абазов, Кротов, Кутьин, Гордиенко.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Нойштедтер (Каборе, 62), Шиманьски, Хильемарк, Грулев (Игбун, 59), Шейдаев, Филипп.

Предупреждения: Насадюк, 23. Квеквескири, 70 – Калинин, 51. Каборе, 82. Панченко, 82. Игбун, 82. Шейдаев, 82.

Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск).

Владивосток. Стадион «Динамо».