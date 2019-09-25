«Ахмат» победил по пенальти «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Ахмат» вышел в 1/8 финала Кубка России после победы над «СКА-Хабаровском» (2:2, по пенальти – 4:2) на стадионе имени Ленина в Хабаровске.
На 76-й минуте счет в матче открыл вышедший на замену полузащитник гостей Бернард Бериша, однако через пять минут Адлан Кацаев забил ответный мяч, реализовав пенальти.
В дополнительное время хозяева сначала вышли вперед благодаря автоголу защитника «Ахмата» Зорана Нижича, после чего Магомед Митришев вновь сравнял счет.
В итоге в серии пенальти промахи Артемия Малеева и Евгения Оанчи принесли «Ахмату» победу.
В 1/8 финала соперником «Ахмата» станет «Луч», ранее обыгравший «Динамо» (1:0).
Кубок России
1/16 финала
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный) – 2:2 (0:0, 1:1, 1:1), по пенальти – 2:4
Голы: Кацаев, 81, с пенальти. Нижич, 101, в свои ворота – Бериша, 76. Митришев, 101.
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Зайцев, Суслов, Шляков, Мищенко, Кацаев, Никифоров, Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк, 61).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак (Бериша, 67), Понсе.
Предупреждения: Гаджимурадов, 44 – Уциев, 7.
Главный судья: Антон Фролов (Москва).
Хабаровск. Стадион имени Ленина.