«Ахмат» победил по пенальти «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России В основное и дополнительное время команды обменивались голами.

Загрузка...

«Ахмат» вышел в 1/8 финала Кубка России после победы над «СКА-Хабаровском» (2:2, по пенальти – 4:2) на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

На 76-й минуте счет в матче открыл вышедший на замену полузащитник гостей Бернард Бериша, однако через пять минут Адлан Кацаев забил ответный мяч, реализовав пенальти.

В дополнительное время хозяева сначала вышли вперед благодаря автоголу защитника «Ахмата» Зорана Нижича, после чего Магомед Митришев вновь сравнял счет.

В итоге в серии пенальти промахи Артемия Малеева и Евгения Оанчи принесли «Ахмату» победу.

В 1/8 финала соперником «Ахмата» станет «Луч», ранее обыгравший «Динамо» (1:0).

Кубок России

1/16 финала

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Ахмат» (Грозный) – 2:2 (0:0, 1:1, 1:1), по пенальти – 2:4

Голы: Кацаев, 81, с пенальти. Нижич, 101, в свои ворота – Бериша, 76. Митришев, 101.

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Зайцев, Суслов, Шляков, Мищенко, Кацаев, Никифоров, Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк, 61).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Михалак (Бериша, 67), Понсе.

Предупреждения: Гаджимурадов, 44 – Уциев, 7.

Главный судья: Антон Фролов (Москва).

Хабаровск. Стадион имени Ленина.