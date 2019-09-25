Александр Медведев: «Зенит» в домашнем финале Лиги чемпионов – это мечта Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в Санкт-Петербурге.

«Участие «Зенита» в финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге? Это был бы финал мечты, – приводит ТАСС слова Медведева, – но для этого нужно двигаться поэтапно – сначала нужно попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Команда строится не на один год, а с перспективой на регулярное участие в Лиге чемпионов и достижение в ней самых высоких результатов».

Напомним, накануне УЕФА принял решение о проведении финала Лиги чемпионов следующего сезона в Санкт-Петербурге. Таким образом, Россия во второй раз примет решающий матч турнира. В 2008 году он проходил в «Лужниках».