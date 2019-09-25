Олег Шатов: Нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли «Зенит» победил «Енисей» в Кубке России.

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Центральный» в Красноярске.

«Типичная кубковая игра, легких соперников не бывает несмотря на то, что попадаются команды рангом ниже – из первой и второй лиги, – приводит слова 29-летнего игрока официальный сайт клуба. – На матчи с такими командами, как «Зенит», всегда приходят полные стадионы, и все футболисты отдаются полностью. Поэтому нам было тяжело.

Считаю, что выиграли заслуженно, пропустили необязательный гол, к сожалению, но это футбол. Потом нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли».

Напомним, на 14-й минуте полузащитник хозяев Константин Савичев дальним ударом открыл счет в матче. «Зенит» отыгрался после перерыва благодаря пенальти, реализованному полузащитником Алексеем Суторминым, а через пять минут победный гол забил словак Роберт Мак.

«Зенит» вышел в 1/8 финала, где сыграет дома с «Томью».