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25 сентября 2019 19:34ФутболЛипкин Антон

Роберт Мак: Возможно, мои голы помогут мне чаще появляться на поле

«Зенит» победил «Енисей» и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак после матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1) высказался о своем голе, который принес чемпионам страны победу и выход в 1/8 финала.

«Каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде и забить гол, – приводит слова 28-летнего слова официальный сайт клуба. – Я – атакующий игрок, и это моя основная работа, поэтому я очень счастлив, потому что мне это удалось в двух матчах подряд. Возможно, это поможет мне чаще появляться на поле».

Напомним, свой первый гол в сезоне Мак забил в матче десятого тура с «Рубином» (5:0), который состоялся в минувшую субботу.

В следующем матче 28 сентября «Зенит» сыграет в гостях с «Локомотивом».

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