«Уфа» победила «Чайку» в Кубке России и вышла на ЦСКА Единственный гол в матче забил Бизяк.

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«Уфа» вышла в 1/8 финала Кубка России после победу над «Чайкой» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Центральный» в Песчанокопском.

Единственный гол на 35-й минуте забил словенец Ловро Бизяк. Отметим, что команды доигрывали матч вдесятером.

На 53-й минуте защитник «Чайки» Владислав Дубовой получил прямую красную карточку, а через три минуты защитник «Уфы» Алексей Никитин был удален за второе предупреждение.

В 1/8 финала «Уфа» сыграет с ЦСКА, который победил «Аланию» во Владикавказе.

Кубок России

1/16 финала

«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа) – 0:1 (0:1)

Гол: Бизяк, 35.

«Чайка»: Киселев, Бычков, Гогличидзе, Дубовой, Леонтьев, Павленко, Шайморданов, Коржунов (Хохлачев, 51), Карташов, Белоус (Машнев, 69), Подбельцев (Коротаев, 55).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Голубев, Алиев, Фомин, Козлов (Тилль, 59), Бизяк, Гиоргобиани (Круговой, 79).

Предупреждения: Фомин, 37. Никитин, 52.

Удаления: Дубовой, 53 – Никитин, 56.

Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Песчанокопское. Стадион «Центральный».