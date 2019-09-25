«Уфа» победила «Чайку» в Кубке России и вышла на ЦСКА

«Уфа» вышла в 1/8 финала Кубка России после победу над «Чайкой» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Центральный» в Песчанокопском.
Единственный гол на 35-й минуте забил словенец Ловро Бизяк. Отметим, что команды доигрывали матч вдесятером.
На 53-й минуте защитник «Чайки» Владислав Дубовой получил прямую красную карточку, а через три минуты защитник «Уфы» Алексей Никитин был удален за второе предупреждение.
В 1/8 финала «Уфа» сыграет с ЦСКА, который победил «Аланию» во Владикавказе.
Кубок России
1/16 финала
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа» (Уфа) – 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк, 35.
«Чайка»: Киселев, Бычков, Гогличидзе, Дубовой, Леонтьев, Павленко, Шайморданов, Коржунов (Хохлачев, 51), Карташов, Белоус (Машнев, 69), Подбельцев (Коротаев, 55).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Терентьев, Голубев, Алиев, Фомин, Козлов (Тилль, 59), Бизяк, Гиоргобиани (Круговой, 79).
Предупреждения: Фомин, 37. Никитин, 52.
Удаления: Дубовой, 53 – Никитин, 56.
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
Песчанокопское. Стадион «Центральный».