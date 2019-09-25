Рашид Рахимов: Перед пенальти спросил, кто бьет, кто уверен «Ахмат» победил «СКА-Хабаровск» и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 1/16 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском» (2:2, по пенальти – 4:2) рассказал о том, как настраивал команду перед серией пенальти.

«Все, что я сказал, спросил, кто бьет, кто уверен, – приводит слова Рахимова официальный сайт ФНЛ. – Дальше распределил по номерам, сказал, кто третий, кто второй, кто четвертый, кто пятый. Единственно Роши сказал, что он будет бить пятым. И добавил: «Вы все сделали, все нормально, это лотерея. Подходите, зная, что хотите забить, а там уже все в руках Всевышнего, как будет». Больше ничего и не нужно».

Напомним, по ходу матча «Ахмат» вел в счете, а в дополнительное время команде пришлось отыгрываться.

В 1/8 финала «Ахмат» сыграет дома с «Лучом», который победил московское «Динамо» (1:0).