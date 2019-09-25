Александр Григорян: Оставили большую часть основы в Тамбове, но такой счет – это безобразие «Тамбов» пропустил четыре гола от «Томи» в Кубке России.

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Томи» (0:4) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Труд» в Томске.

«Мы приехали, оставив большую часть основы в Тамбове, – приводит слова Григоряна официальный сайт ФНЛ. – Конечно, я ожидал достаточно сложной игры, но такой счет – это безобразие.

Конечно, я извиняюсь перед нашими тамбовскими болельщиками за такую игру, но вы должны понять, что нам играть через два дня на третий, и пока мы доберемся до Самары – это будет не лучшее наше состояние».

Напомним, в первом тайме голы забили Ислам Тлупов и Денис Талалай, а после перерыва – Дмитрий Сасин и Максим Казанков, реализовавший пенальти.