«Лион» в концовке встречи упустил победу над «Брестом» Футболисты «Лиона» сыграли вничью с «Брестом» в выездном матче 7-го тура чемпионата Франции.

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Встреча прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля дублем отметился Йоанн Кур (29-я и 85-я минуты). У гостей отличились Мусса Дембеле (28) и Максвелл Корне (69).

После этой игры «Лион» набрал девять очков и опустился на десятую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Брест», имея в активе восемь очков, расположился на 13-м месте.

В следующем матче «Лион» дома сыграет против «Нанта», а «Брест» в гостях встретится с «Монако».