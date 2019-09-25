«Рома» на своем поле уступила «Аталанте» «Аталанта» одержала победу над «Ромой» в гостевом матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе команды из Бергамо голами отметились Дуван Сапата (70-я минута) и Мартен де Рон (90).

После этой игры «Аталанта» набрала десять очков и вышла на третье место в турнирной таблице серии А. «Рома», имея в активе восемь очков, занимает пятую строчку.

В следующем туре «Рома» в гостях сыграет против «Лечче», а «Аталанта» на выезде встретится с «Сассуоло».