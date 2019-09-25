«Валенсия» упустила победу над «Хетафе», ведя по ходу матча в два мяча «Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев поля дублем отметился Максимилиано Гомес (30-я и 34-я минуты), еще один гол на свой счет записал Ли Кан Ин (39). У гостей отличился Хайме Мата (1), Давид Хасон (66) и Родригес Анхель (69).

Отметим, что в этой встрече российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался на скамейке запасных.

После этой игры «Валенсия» набрала шесть очков и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице примеры. «Хетафе», имея в активе семь очков, расположился на десятом месте.

В следующем туре «Валенсия» в гостях сыграет против «Атлетика», а «Хетафе» на своем поле встретится с «Барселоной».