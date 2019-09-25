«Челси» забил семь мячей в матче Кубка английской лиги с «Гримсби Таун» «Челси» одержал победу над «Гримсби Таун» в домашнем матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 7:1.

Загрузка... В составе лондонской команды голами отметились Росс Баркли (4-я минута), Миши Батшуайи (7, 86), Педро Родригес (43), Курт Зума (56), Рис Джеймс (82) и Каллум Хадсон-Одои (89). У клуба из Клиторпса отличился Мэтт Грин (19). Добавим, что соперник «Челси» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.