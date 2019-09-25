«Интер» обыграл «Лацио», одержав пятую победу на старте чемпионата - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 23:56Футбол

«Интер» обыграл «Лацио», одержав пятую победу на старте чемпионата

Футболисты «Интера» переиграли «Лацио» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

В составе миланской команды голом отметился Данило Д'Амброзио (23-я минута).

После этой победы «Интер» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А. «Лацио», имея в активе семь очков, опустился на восьмое место.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет против «Сампдории», а «Лацио» дома встретится с «Дженоа».

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4x100 метров на чемпионате мира Евгения Тарасова: Траньков войдет в наш тренерский штаб Тарасова и Морозов будут тренироваться под руководством Зуевой и Мозер
«Локомотив» победил без Мактавиша. Удачный дебют для Ардашева «Советский спорт» о первой победе «Локомотива» под руководством Александра Ардашева. 25.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Георгий Габулов: В Осетию обязательно вернутся еврокубки Бывший полузащитник «Алании» и младший брат президента владикавказского клуба Владимира Габулова ждет от матча с ЦСКА бескомпромиссной борьбы. 25.09.2019 14:00 Футбол Мощенко Захар
Новости
00:10 Футбол «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рочдейл» в серии послематчевых пенальти
23:57 Футбол «Наполи» на своем поле уступил «Кальяри»
23:56 Футбол «Интер» обыграл «Лацио», одержав пятую победу на старте чемпионата
23:56 Футбол «ПСЖ» на своем поле проиграл «Реймсу», потерпев второе поражение в чемпионате
23:51 Футбол «Реал» на своем поле обыграл «Осасуну» и вышел в лидеры примеры
23:40 Футбол «Астон Вилла» обыграла «Брайтон» в матче Кубка английской лиги
23:39 Футбол «Ливерпуль» переиграл «Милтон Кинс Донс» в матче Кубка английской лиги
23:38 Футбол «Челси» забил семь мячей в матче Кубка английской лиги с «Гримсби Таун»
23:33 Футбол Соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Базель» дома разгромил «Цюрих»
23:10 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Начало для «Ак Барса» получилось очень хорошее, где-то немного подфартило
23:07 Футбол Дмитрий Черышев: В матче с «Краснодаром» показали характер и игровую дисциплину
22:51 Футбол «Валенсия» упустила победу над «Хетафе», ведя по ходу матча в два мяча
22:44 Футбол Сергей Матвеев: Должны были использовать свои моменты, но не получилось
22:37 Футбол Игорь Лебеденко: Если соперник играет, как клуб ФНЛ, это его проблема
22:33 Футбол Алекс Крал: Тренер хочет от нас игры низом
22:17 Футбол Николай Савичев: Это была важная игра в плане дальнейшей стратегии «Торпедо»
22:15 Футбол Андрей Червиченко: Такие команды, как «КАМАЗ», нужно проходить с разницей в три мяча
22:06 Футбол Валерий Карпин: Матчи на Кубок России с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело
22:01 Футбол Виктор Гончаренко: Понимали, что для «Алании» это может быть матч года
21:53 Футбол Голы Косты и Фелиша принесли «Атлетико» победу над «Мальоркой»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика