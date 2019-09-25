«Интер» обыграл «Лацио», одержав пятую победу на старте чемпионата Футболисты «Интера» переиграли «Лацио» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

В составе миланской команды голом отметился Данило Д'Амброзио (23-я минута).

После этой победы «Интер» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу серии А. «Лацио», имея в активе семь очков, опустился на восьмое место.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет против «Сампдории», а «Лацио» дома встретится с «Дженоа».