«Наполи» на своем поле уступил «Кальяри» Футболисты «Наполи» проиграли «Кальяри» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 0:1.

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В составе гостей голом отметился Лукас Кастро (87-я минута).

Отметим, что на 88-й минуте с поля был удален защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали.

После этой игры «Кальяри» набрал девять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Наполи», имея в активе такое же количество очков, расположился на четвертом месте.

В следующем туре «Наполи» дома сыграет против «Брешии», а «Кальяри» на своем поле примет «Верону».