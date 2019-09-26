«Манчестер Юнайтед» переиграл «Рочдейл» в серии послематчевых пенальти Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу над «Рочдейлом» в домашнем мачте 3-го раунда Кубка английской лиги.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. В составе «манкунианцев» голом отметился Мэйсон Гринвуд (68-я минута). У гостей отличился Люк Мэтсон (76).

В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Манчестер Юнайтед» - 5:3.

Добавим, что соперник «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится сразу по окончании всех матчей третьего раунда.