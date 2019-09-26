Оле-Гуннар Сульшер: В «Манчестер Юнайтед» нельзя отходить назад при счете 1:0 - Советский спорт
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26 сентября 2019 10:40ФутболЛипкин Антон

Оле-Гуннар Сульшер: В «Манчестер Юнайтед» нельзя отходить назад при счете 1:0

«Манчестер Юнайтед» по пенальти обыграл «Рочдейл» в Кубке лиги.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об игре команды в матче третьего раунда Кубка лиги с «Рочдейлом» (1:1, по пенальти – 5:3) на стадионе «Олд Траффорд».

«Во многих играх мы ведем со счетом 1:0, – приводит слова норвежца официальный сайт клуба. – Так было и в этом матче. Ты думаешь, что надо продолжать, забивать второй, что стало бы ключевым моментом. И это то, чему надо научиться этим парням.

Нам нужно идти вперед, чтобы забивать больше. В этом клубе нельзя просто отходить назад и думать, что этого достаточно. Один гол – это не то, чего мы хотим».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» открыл счет на 68-й минуте, но через восемь минут пропустил ответный гол.

В четвертом раунде манкунианцы сыграют с «Челси».

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