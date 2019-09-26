Оле-Гуннар Сульшер: В «Манчестер Юнайтед» нельзя отходить назад при счете 1:0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался об игре команды в матче третьего раунда Кубка лиги с «Рочдейлом» (1:1, по пенальти – 5:3) на стадионе «Олд Траффорд».
«Во многих играх мы ведем со счетом 1:0, – приводит слова норвежца официальный сайт клуба. – Так было и в этом матче. Ты думаешь, что надо продолжать, забивать второй, что стало бы ключевым моментом. И это то, чему надо научиться этим парням.
Нам нужно идти вперед, чтобы забивать больше. В этом клубе нельзя просто отходить назад и думать, что этого достаточно. Один гол – это не то, чего мы хотим».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» открыл счет на 68-й минуте, но через восемь минут пропустил ответный гол.
В четвертом раунде манкунианцы сыграют с «Челси».
Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Уральцы – на щите, армейцы и «барсы» – на коне. Обзор игрового дня в КХЛ Уральцы – «Магнитка» и «Трактор» – потерпели очередные поражения в родных стенах, а чемпион ЦСКА на классе разгромил в гостях «Йокерит». 25.09.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Чемпионы справились с Ткачевым и судьями. ЦСКА одержал вторую победу над СКА Самое культовое дерби в КХЛ, 73-е и второе в нынешнем сезоне принесло победу по буллитам ЦСКА – 3:2. 23.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 1/16 финала Кубка России Когда и где можно посмотреть трансляции первого раунда Кубка России с участием команд премьер-лиги. 25.09.2019 07:00 Футбол Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава Главный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава. 24.09.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий