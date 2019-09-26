«Факел» – о поливе фанатов водой: На секторе произошло возгорание, никто из болельщиков не пострадал На матче «Факел» – «Арсенал» пожарные тушили возгорание на секторе фанатов хозяев.

«Факел» опубликовал заявление в связи использованием пожарной машины для тушения возгорания на секторе фанатов команды во время матча 1/16 финала Кубка России с «Арсеналом» (1:2) на «Центральном стадионе профсоюзов».

«В самом начале перерыва в матче на секторе активной поддержки нашей команды на Центральном стадионе профсоюзов произошло возгорание, которое несло в себе угрозу здоровью посетителей арены, располагавшихся в районе очага этого возгорания, – говорится в сообщении клуба. – В связи с этим пожарным расчетом, дежурившим на стадионе, было принято решение ликвидировать возгорание своими силами и средствами.

Возгорание было оперативно нейтрализовано, никто из болельщиков, успевших заблаговременно покинуть район открытого огня, в результате инцидента не пострадал».

Отметим, что ранее сообщалось о том, что пожарные облили фанатов ледяной водой в то время, как температура воздуха на улице составляла «+6» градусов по Цельсию.