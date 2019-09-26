Антонио Конте: Пять побед в пяти матчах говорят о том, что упорная работа дает результат «Интер» возглавляет турнирную таблицу в серии A.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Лацио» (1:0) в матче пятого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Эта ценная победа в матче с очень сильным соперником, который усилился летом и уже четыре года работает с Симоне Индзаги, – приводит Football Italia слова Конте. – Я не был доволен первым таймом, потому что такие ситуации приводят к ничьей, но мы доминировали после перерыва и создали много шансов, чтобы удвоить преимущество. «Лацио» же был опасен на стандартных положениях, поскольку их игроки хорошо играют в воздухе.

Борьба за скудетто? Вы видели, с какими трудностями мы столкнулись в первом тайме. В то же время пять побед в пяти матчах говорят о том, что упорная работа дает результат, и мы становимся увереннее».

Напомним, единственный гол в матче на 23-й минуте забил защитник Данило Д’Амброзио.

«Интер» набрал 15 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу серии A. В следующем матче 28 сентября «нерадзурри» сыграют в гостях с «Сампдорией».