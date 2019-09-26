Артур Юсупов: Слуцкий приглашал в «Крылья Советов», но я выбрал «Динамо» Уроженец Самары никогда не играл за клуб из родного города.

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Полузащитник «Динамо» Артур Юсупов высказался о том, почему никогда не играл за «Крылья Советов» из родной Самары.

– Я выступал и выступаю за отличные команды, играл в еврокубках, в том числе и Лиге чемпионов, – сказал 30-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – «Крылья», к сожалению, до таких высот за годы моей игры не добирались.

– Был хоть какой-нибудь шанс стать игроком «Крылышек»?

– Да, мне тогда было то ли 18, то ли 19 лет. Команду возглавлял Леонид Слуцкий, он мне лично звонил, приглашал в «Крылья». Даже встречались с ним по этому поводу, разговаривали. Также на меня имели виды ЦСКА и «Динамо». Выбрал тогда вариант с бело-голубыми.

Напомним, воспитанник Академии имени Коноплева выступал за «Крылья Советов-СОК» (Тольятти), «Тольятти», «Динамо» (Москва), «Химки», «Зенит» и «Ростов».

В начале этого года Юсупов вернулся в «Динамо».