РФС изучает ситуацию с фанатами «Спартака» в Набережных Челнах

Российский футбольный союз занялся изучением вопросов размещения болельщиков «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.
«Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча «КАМАЗА» и у представителей службы безопасности «Спартака», – сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.
Напомним, «Спартак» одержал победу благодаря дублю аргентинца Эсекиэля Понсе и вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Ростовом». Хозяин поля определится по жребию.
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