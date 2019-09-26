РФС изучает ситуацию с фанатами «Спартака» в Набережных Челнах Фанаты гостей смотрели футбол из сектора, огороженного железной сеткой, запертой на ключ.

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Российский футбольный союз занялся изучением вопросов размещения болельщиков «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.

«Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча «КАМАЗА» и у представителей службы безопасности «Спартака», – сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Напомним, «Спартак» одержал победу благодаря дублю аргентинца Эсекиэля Понсе и вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Ростовом». Хозяин поля определится по жребию.