Гарри Кейн: Игрокам «Тоттенхэма» нужно взять ответственность «Шпоры» идут на седьмом месте в премьер-лиги и вылетели из Кубка лиги.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался о выступлении команды в начале сезона.

«Я уже говорил, мы расстроены, не думаю, что есть смысл прятаться от этого, – приводит Sky Sports слова 26-летнего британца. – Выиграть два матча из семи – это не тот уровень, который мы установили в предыдущие годы.

Конечно, ничьи с «Манчестер Сити» и «Арсеналом» нельзя назвать ужасными результатами, но с «Арсеналом» мы вели со счетом 2:0, так что ничья выглядит неудачей.

Мы уже не новички, для нас больше нет оправданий. Именно нам, игрокам, нужно взять ответственность. Если бы сейчас был январь и февраль, люди бы говорили, что у нас нет шансов на победу.

Конечно, это не идеальный старт, но странные вещи случаются. Нельзя сбрасывать нас со счетов, пока все не закончено».

Напомним, в шести матчах «Тоттенхэм» набрал восемь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице премьер-лиги. Во вторник «шпоры» вылетели из Кубка английской лиги, проиграв в серии пенальти «Колчестеру».