Фрэнк Лэмпард – о матче Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед»: Я рад, что мы играем дома

- Это будет матч двух больших команд. Я рад, что мы играем дома. В футболе может произойти всякое, а игры следующего раунда состоятся не завтра. «Манчестер Юнайтед» обладает отличным составом и обыграл нас в начале сезона со счетом 4:0, хотя этот результат и не соответствует происходившему на поле. Уверен, это будет тяжелая игра, - цитирует Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба

Добавим, что матчи четвертого раунда Кубка английской лиги состоятся на неделе, начинающейся с 28 октября.

«Have we!? Home or away?» 😯



Frank Lampard found out midway through his press conference that Chelsea had drawn Manchester United in the Carabao Cup fourth round: https://t.co/mlnECJgIcp pic.twitter.com/jSos330aFB