Фрэнк Лэмпард – о матче Кубка лиги с «Манчестер Юнайтед»: Я рад, что мы играем дома Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед».

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- Это будет матч двух больших команд. Я рад, что мы играем дома. В футболе может произойти всякое, а игры следующего раунда состоятся не завтра. «Манчестер Юнайтед» обладает отличным составом и обыграл нас в начале сезона со счетом 4:0, хотя этот результат и не соответствует происходившему на поле. Уверен, это будет тяжелая игра, - цитирует Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба

Добавим, что матчи четвертого раунда Кубка английской лиги состоятся на неделе, начинающейся с 28 октября.