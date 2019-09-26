Алексей Сутормин: Шутки «Рубина»? В жизни так бывает – все возвращается Полузащитник «Зенита» сделал дубль в ворота «Рубина».

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о том, как относится к шуткам со стороны «Рубина», где он провел одну неделю в межсезонье.

«В целом постарался абстрагироваться, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт клуба. – Шутки шутками, а главное то, что происходит на поле, где надо показывать (свои качества). Где-то получалось лучше, где-то – хуже.

Не знаю, судьба или нет, что вышел в игре с «Рубином» и забил им первые мячи. Больше семья переживала из-за этих шуток. Они особенно порадовались голам. Видите, в жизни так бывает – все возвращается».

25-летний Сутормин забил свои первые голы за «Зенит» в матче десятого тура премьер-лиги с «Рубином» (5:0), в котором он оформил дубль.

Напомним, в межсезонье Сутормин перешел в «Рубин» из «Оренбурга», но через неделю стал игроком «Зенита».