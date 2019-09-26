МВД Татарстана: Болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча с «КАМАЗом» за теплый прием - Советский спорт
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26 сентября 2019 15:16ФутболЛипкин Антон

МВД Татарстана: Болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча с «КАМАЗом» за теплый прием

В соцсетях появилось видеозапись, на которой стюард стадиона запирает на ключ железную сетку, ограждающую гостевой сектор.

В МВД по республике Татарстан рассказали о том, как вели себя болельщики «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».

«Было выявлено два факта нарушения общественного порядка, – сообщил «Р-Спорту» в пресс-службе МВД Татарстана. – Один из болельщиков хотел пройти на матч в состоянии алкогольного опьянения, другой пытался зажечь фаер. Противоправные действия граждан были немедленно пресечены.

Болельщики «Спартака» поблагодарили организаторов матча за отличное проведение игры и теплый прием».

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.

Напомним, «Спартак» одержал победу благодаря дублю аргентинца Эсекиэля Понсе и вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Ростовом». Хозяин поля определится по жребию.

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