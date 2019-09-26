«Барселона» оштрафована по делу Гризманна на 300 евро Федерация футбола Испании (RFEF) оштрафовала «Барселону» на 300 евро по итогам дела о переходе нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико».

«Объявить об отсутствии дисциплинарной ответственности со стороны Антуана Гризманна по фактам, представленным «Атлетико». Наложить штраф в размере 300 евро на «Барселону» за незначительное нарушение дисциплинарного кодекса RFEF. Обжаловать настоящую резолюцию можно в апелляционном комитете в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения уведомления сторонами», - цитирует пресс-службу RFEF «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обвинил «Барселону» в ведении некорректных переговоров с Гризманном. Из-за чего мадридцы не досчитались 80 миллионов евро – на эту сумму уменьшились отступные за футболиста с мая по июля 2019 года.