Юрий Семин: Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом»

– Завтра решим. Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть, – цитирует Семина ТАСС.
Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в ближайшую субботу, 28 сентября. Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
После десяти туров РПЛ «Локомотив», набрав 20 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Жуниор дос Сантос: Бой с Волковым в Москве – серьезный вызов Бразильский боец смешанного стиля Жуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире UFC в Москве. 14.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав Копируем НХЛ, но где взять технарей-виртуозов? В субботу в Сочи состоялся сотый матч регулярного чемпионата. На канадской коробке в основное время команды забросили по шайбе, а в овертайме повезло «Адмиралу». 23.09.2019 23:00 Хоккей Славин Виталий Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава Главный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава. 24.09.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Сборная Андронова после 10 туров РПЛ. Наш обозреватель выделяет лучших Треть турнира – отличная дистанция, чтобы поговорить о том, кто сегодня является главными звездами премьер-лиги. Кто в топе прошедших недель. 25.09.2019 16:30 Футбол Андронов Алексей