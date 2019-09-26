Юрий Семин: Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможное участие полузащитника Алексея Миранчука в матче 11-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

– Завтра решим. Вполне возможно, что Алексей Миранчук сможет сыграть, – цитирует Семина ТАСС.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в ближайшую субботу, 28 сентября. Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров РПЛ «Локомотив», набрав 20 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.