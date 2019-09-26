Дмитрий Сенников: От матча «Локомотив» - «Зенит» жду игру уровня Лиги чемпионов Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников с «Зенитом» в рамках 11-го тура российской премьер-лиги.

Загрузка...

- Подобные встречи всегда интересны и непредсказуемы. И я жду от матча участников Лиги чемпионов игру уровня Лиги чемпионов.

В случае победы «Локомотив» догонит петербуржцев. При этом я сомневаюсь, что одна из команд будет думать, что ничья — приемлемый результат, - передает слова Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в ближайшую субботу, 28 сентября. Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После десяти туров РПЛ «Локомотив», набрав 20 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующему в чемпионате «Зениту» три очка.