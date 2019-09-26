«Он вернулся». Радимов опубликовал совместную фотографию с Кокориным - Советский спорт
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26 сентября 2019 18:07Футбол

«Он вернулся». Радимов опубликовал совместную фотографию с Кокориным

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

«Он вернулся», — подписал Радимов фото, опубликованное в Instagram.

Напомним, 17 сентября Кокорин и Мамаев были освобождены по УДО из колонии в Белгородской области, где находились с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.

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Он ВЕРНУЛСЯ 🙏😜⚽️🇷🇺✌️#кокорин#зенит#зенит2#

Публикация от Влад Радимов (@radimov02)

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