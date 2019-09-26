Юрий Семин: Интрига в чемпионате держаться будет до последних туров

– Вы считаете «Зенит» вашим главным соперником в борьбе за победу в чемпионате, или об этом говорить преждевременно?
– У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…
– Позвольте, вы и «Спартак» не сбрасываете со счетов?
– Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен, – цитирует Семина «Спорт день за днем».
После десяти туров чемпионата России с 23 очками лидирует «Зенит». ЦСКА – второй с 22, у «Ростова», «Краснодара» и «Локомотива» – по 20.
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