Юрий Семин: Интрига в чемпионате держаться будет до последних туров Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал шесть претендентов на победу в чемпионате России-2019/20.

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– Вы считаете «Зенит» вашим главным соперником в борьбе за победу в чемпионате, или об этом говорить преждевременно?

– У нас очень и очень интересный чемпионат. Борьбу за победу в нем поведут и «Зенит», и ЦСКА, и «Краснодар», и мы, и «Спартак»…

– Позвольте, вы и «Спартак» не сбрасываете со счетов?

– Ни в коем случае! И «Ростов» тоже. Эта команда вполне способна побороться за победу. Так что у нас интрига держаться будет до последних туров. Тем наш чемпионат и интересен, – цитирует Семина «Спорт день за днем».

После десяти туров чемпионата России с 23 очками лидирует «Зенит». ЦСКА – второй с 22, у «Ростова», «Краснодара» и «Локомотива» – по 20.