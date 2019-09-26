«Локомотив» продал все билеты на матч с «Атлетико» На матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Атлетико» ожидается аншлаг.

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По данным ТАСС, на игру продано все 27 тысяч билетов.

Матч пройдет в Москве 1 октября. За день до этого команды проведут тренировки на «РЖД Арене». Первые 15 минут занятий будут открыты для СМИ.

На данный момент «Локомотив» лидирует в своей группе.