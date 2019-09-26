Федор Чалов: Хотелось бы попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, что не против провести всю карьеру в армейской команде.

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– Могу ли всю карьеру провести в ЦСКА? Я счастлив в ЦСКА, и не против этого. Но у меня есть амбиции, которые ведут меня вперед, и мне бы хотелось попробовать свои силы когда-нибудь в другом чемпионате, – цитирует Чалова Sport24.ru.

Напомним, что Чалов за основную команду ЦСКА дебютировал в сентябре 2016 года в выездном матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2). С тех пор форвард провел за московский клуб 98 матчей и записал на свой счет 34 забитых мяча и 17 голевых передач.