«Строительство новой команды требует терпения». «Рубин» попросил поддержки у болельщиков

Казанцы проиграли последние пять матчей с общим счетом 2:15.
«Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.
Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы – это делает наш коллектив более сплоченным.
В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», – написано на сайте клуба.
Де-факто казанцев тренирует легенда клуба Роман Шаронов.
Обращение к болельщикам нашей команды 👉🏻 https://t.co/rzSL2jnmAs pic.twitter.com/xqBN18af62— «Рубин» Казань (@fcrk) September 26, 2019