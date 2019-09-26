«Строительство новой команды требует терпения». «Рубин» попросил поддержки у болельщиков «Рубин» на своем сайте опубликовал заявление, в котором попросил болельщиков поддержать клуб на стадии строительства новой команды.

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Казанцы проиграли последние пять матчей с общим счетом 2:15.

«Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновленной молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принес невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.

Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы – это делает наш коллектив более сплоченным.

В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с «Рубином» самые значимые вехи в его современной истории. И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», – написано на сайте клуба.

Де-факто казанцев тренирует легенда клуба Роман Шаронов.