Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас»

Как отмечает The Sun, донецкий клуб готов отпустить своего опорника в английский чемпионат.
Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй «Кристал Пэлас» не устроила цена за футболиста.
30-летний футболист выступает за «Шахтер» с 2010 года. На его счету 19 мячей и 19 голевых передач в 285 играх за клуб.
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтинге Даниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30 Теннис Мысин Николай Копируем НХЛ, но где взять технарей-виртуозов? В субботу в Сочи состоялся сотый матч регулярного чемпионата. На канадской коробке в основное время команды забросили по шайбе, а в овертайме повезло «Адмиралу». 23.09.2019 23:00 Хоккей Славин Виталий Миодраг Божович: Я не держусь за свое кресло Главный тренер «Крыльев Советов» после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка России отметил, что хозяева в первом тайме во всем превзошли его команду. 25.09.2019 21:45 Футбол Григорьевская Юлия Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав «КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок Красно-белые в тяжелом кубковом поединке в Набережных Челнах добыли победу благодаря дублю Эсекиэля Понсе и пока сняли с повестки дня вопрос об отставке их главного тренера. 25.09.2019 20:30 Футбол Мощенко Захар Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий Сборная Андронова после 10 туров РПЛ. Наш обозреватель выделяет лучших Треть турнира – отличная дистанция, чтобы поговорить о том, кто сегодня является главными звездами премьер-лиги. Кто в топе прошедших недель. 25.09.2019 16:30 Футбол Андронов Алексей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий