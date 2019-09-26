Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас» Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может перейти в «Кристал Пэлас» в январе 2020 года.

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Как отмечает The Sun, донецкий клуб готов отпустить своего опорника в английский чемпионат.

Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй «Кристал Пэлас» не устроила цена за футболиста.

30-летний футболист выступает за «Шахтер» с 2010 года. На его счету 19 мячей и 19 голевых передач в 285 играх за клуб.