Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас» - Советский спорт
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26 сентября 2019 20:36ФутболКоноплев Александр

Степаненко может сменить «Шахтер» на «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко может перейти в «Кристал Пэлас» в январе 2020 года.

Как отмечает The Sun, донецкий клуб готов отпустить своего опорника в английский чемпионат.

Лондонцы дважды хотели приобрести Степаненко, но в первый раз клубам не хватило времени, а во второй «Кристал Пэлас» не устроила цена за футболиста.

30-летний футболист выступает за «Шахтер» с 2010 года. На его счету 19 мячей и 19 голевых передач в 285 играх за клуб.

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