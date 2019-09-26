Симфонический оркестр исполнит гимн Лиги чемпионов перед матчем «Зенит» – «Бенфика» Перед началом матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Бенфикой» гимн турнира исполнят Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра, сообщает пресс-служба «Зенита».

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Добавим, что матч с «Бенфикой» пройдет на «Газпром Арене» во вторник, 2 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом туре группового этапа «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» – 1:1.