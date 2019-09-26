«Эйбар» обыграл «Севилью», уступая 0:2 В матче шестого тура чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле победил «Севильи» – 3:2.

Первый тайм завершился в пользу «Севильи» – 2:0. Однако после перерыва хозяева усилиями Фабиана Орельяны (65-я минуты), Педро Леона (77) и Коте (82) добились первой победы в сезоне.

«Севилья» занимает седьмое место. «Эйбар» – 16-й.